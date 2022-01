Zögerlicher Start in den Winterschlussverkauf: In Flandern sorgen zumindest die Niederländer für Umsatz

Seit einigen Stunden läuft in Belgien offiziell wieder der Winterschlussverkauf. Der Beginn erwies sich am Montag eher als zurückhaltend, denn nicht überall strömten die Kunden in die Schuhgeschäfte oder in die Boutiquen. In einigen Städten aber, z.B. in Antwerpen, sorgen Kunden aus den benachbarten Niederlanden für Umsätze. Hohe Erwartungen hat der Einzelhandel an den diesjährigen WSV allerdings nicht.