Club Brügge-Trainer Philippe Clement wechselt zu AS Monaco

Es lag schon länger in der Luft, dass es Club Brügge-Trainer Philippe Clement (Foto) nach Monaco zieht, denn die Monegassen haben ihn schon länger umgarnt. Und zwischen dem belgischen Titelverteidiger und den „Blau-Schwarzen“ war auch nicht mehr alles Gold was glänzte. Am Montagabend wurde es offiziell mitgeteilt, dass Clement nach Monaco geht, wo er am Wochenende bereits bei einem Pokalspiel auf der Tribüne gesehen wurde.