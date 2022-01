Es regnet weiter: In Süd- und Ostbelgien steigen die Pegel der Wasserläufe

Diese Vorwarnstufe gilt für die Flüsse Weser und Amel in Ostbelgien bzw. in der Provinz Lüttich sowie für die Oberläufe der Lesse und der Semois in der Provinz Luxemburg. Doch auch in Flandern führen einige Flüsse sehr hohe Wassermengen, z.B. der Molenbeek bei Geraardsbergen (Flämisch-Brabant) und die Dender. Einige Flüsse und Bäche, die aus der Wallonie kommend Flandern erreichen, werden wohl auch deutlich mehr Wasser führen, so die Meteorologen. Das betrifft z.B. die Voer, die Jeker, die Große und die Kleine Gete, die Mark und auch die Zenne.

40 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter

Lokal wird mit anhaltenden Niederschlägen gerechnet. „In den vergangenen 24 Stunden sind teilweise bis zu 40 Liter Wasser pro Quadratmeter gefallen“, so VRT-Wettermann Frank Deboosere: „Da wird noch ein Dutzend Liter pro Quadratmeter hinzukommen. Im Süden und vor allem im äußersten Süden hofft man, dass es nicht zu viel Hochwasser wird.“ Beim KMI heißt es, dass bis in die Nacht zum Mittwoch südlich von Sambre und Maas viel regnet. Für die Wallonie gilt deshalb die Wetterwarnstufe gelb. In Flandern bleibt sie bei Grün.

Kein Vergleich zum Juli 2021

„Aber die Situation ist nicht mit den großen Überschwemmungen im vergangenen Sommer zu vergleichen“, ergänzt VRT-Wetterkollege Bram Vermeulen und nach wie vor bleibt die Lage unter Kontrolle. Ab etwa Mittwoch bleibt es überwiegend trocken und es kommt nur vereinzelt zu Niederschlägen. Doch es wird kälter und in den Höhenlagen in den Ardennen und um Hohen Venn kann es Temperaturen um den Gefriergrad geben. Hier wird unter Umständen sogar mit leichtem Schneefall gerechnet. An der Küste bleibt es windig bei rund 7°C und im Zentrum des Landes gehen die Temperaturen auf 5°C zurück.