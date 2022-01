Kein PCR-Test mehr: Anpassung der Test- und Quarantäne-Vorschriften bei Hochrisikokontakten in Belgien

Durch die Omikron-Variante steigt die Zahl der neuen Ansteckungen mit Covid-19 in Belgien schnell an. Das sorgt nicht nur für Druck in den Testzentren und Laboren, sondern möglicherweise auch in der Arbeitswelt. Eine mögliche hohe Zahl an Arbeitnehmern in Quarantäne kann zu Problemen in der Wirtschaft und in der Versorgung führen, so die Bedenken, die zu dieser Anpassung der Test- und Quarantäneregeln geführt haben.

Die Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände hatten um eine Lockerung der Quarantäne- und Testvorschriften gebeten. Wissenschaftler, Mediziner und andere Experten waren in dieser Frage eher zurückhaltend. Die Virologen halten aus ihrer Sicht nicht viel davon, die Regelungen zu lockern, denn auch Geimpfte können durch Omikron infiziert werden und das Virus weitergeben.

Die Gesundheitsminister aus Bund, Länder und Regionen haben sich auf Basis von wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten auf folgende Regelungen geeinigt, die ab dem 10. Januar gelten: