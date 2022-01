Omikron: Virologe Van Ranst sagt eine "sehr schwierige Periode" voraus

Der flämische Virologe Marc Van Ranst (Foto) von der Universität Löwen (KU Leuven) geht davon aus, dass die neue Coronavariante Omikron auch in Belgien für eine schwierige Phase sorgen wird, in der es viele Ansteckungen, viele Kranke und Hochdruck in den Krankenhäusern geben wird. Aber, auch das würden wir überstehen und dazu gibt er einige Tipps.