"Recht auf Abschalten": Belgiens Beamte müssen nach Feierabend nicht mehr auf berufliche Anrufe oder Emails reagieren

Die flämische Grüne De Sutter ist der Ansicht, dass es vor allem in diesen Tagen mit viel Homeoffice wichtig für die Beschäftigten sei, Abstand von ihrem Job nehmen zu können. Die Ministerin will damit zum mentalen Wohnbefinden der Beamten beitragen und Stress oder Burnouts vorbeugen. Ministerin De Sutter nennt ihren Vorstoß ein „Recht auf das Abschalten“ und dieses ist in zwei Prinzipien aufgeteilt.

Zum einen darf ein Bundesbeamter ab dem 1. Februar „nur noch dann außerhalb der normalen Arbeitszeit kontaktiert werden, wenn es sich um außergewöhnliche und unvorhergesehene Umstände handelt, bei denen ein Vorgehen verlangt wird, das nicht bis zur darauffolgenden Arbeitsperiode warten kann.“ Zum anderen darf ein Bundesbeamter „keine Nachteile erfahren, wenn er außerhalb der normalen Arbeitszeit das Telefon nicht abhebt oder wenn er berufsbezogene Nachrichten nicht liest.“

Bei den Gewerkschaften reagiert man zwar positiv, bleibt aber vorsichtig. Hier wird die Frage gestellt, warum der Begriff „außergewöhnliche Umstände“ nicht genauer definiert wird. Jetzt hänge es davon ab, wie ein Vorgesetzter dies interpretiere.