Schönheitschirurg aus Flandern nach sexistischen und diskriminierenden Äußerungen verurteilt

Die Rede vor Studenten an der Uni Gent war 2019 mit mehreren Handys aufgenommen worden und ging flandernweit viral. Der zuständige Richter in Gent las bei der Urteilsverkündung am Dienstagmorgen einige Sätze von Jeff Hoeyberghs vor und wirkte dabei ziemlich angeschlagen.

Der plastische Chirurg sagte z.B., dass Frauen „hysterische, faule, schwache, dumme und selbst dreckige Wesen“ seien, die bei Männern Geld und Schutz suchen, wofür sie diesen Sex schuldig seien: „Frauen wollen sehr wohl noch die Privilegien haben, die Männer ihnen geben können, wie Schutz und Geld. Aber sie wollen dafür nicht mehr die Beine breit machen.“

Als die Videobilder, die bei der Lesung des Mediziners vor Studierenden der Vereinigung KVHV aufgenommen wurden, im Internet die Runde machten, erstatteten fast 1.500 Frauen Anzeige gegen den Mediziner. Eine weitere Klage wurde von Seiten des Institutes für die Gleichheit von Frauen und Männern eingereicht. Dieses Institut erhält nach dem Urteil einen Schadensersatz von 1.489 €, ein Euro für jede Frau, die gegen Hoeyberghs Anzeige erstattet hatte.

Der zuständige Richter in Gent war mit seinem Urteil strenger als die Staatsanwaltschaft, die sechs Monate Haft gefordert hatte. Im Urteil hieß es u.a., es sei unverständlich, dass sich ausgerechnet ein solcher Aussagen schuldig machen würde, ein Mensch, der eigentlich Menschen helfen müsse.

Hoeyberghs, der bei der Urteilsverkündigung nicht im Gerichtssaal anwesend war, wird gegen das Urteil in Berufung gehen. Der Schönheitschirurg, der diese und ähnliche Aussagen auch öffentlich wiederholt hatte, erkennt kein Gesetz, gegen das er verstoßen haben könnte. Via Twitter gab er an, hier lediglich von „der freien Meinungsäußerung“ Gebrauch zu machen. Seine Anwälte wollten das Urteil und eine mögliche Berufung weder kommentieren, noch bestätigen.