1 Jahr Tempo-30-Zone Brüssel: Eine Erfolgsstory? Halbierung der Zahl der Todesopfer im Straßenverkehr

Aus dem Bericht „Brüssel 30“ ist auch ersichtlich, dass die Geschwindigkeits-Beschränkung immer besser eingehalten wird. Noch im Jahr 2020 fuhren 10,4 % aller Autos in den Straßen, in denen schon damals Tempo 30 galt, zu schnell. Im Laufe des vergangenen Jahres ist die Zahl der Raser auf 8 % gesunken. Das ist auch in dem Sinne eine deutliche Verbesserung, als das inzwischen in ganz Brüssel Tempo 30 gilt - auch auf Hauptstraßen, in denen bis vor einem Jahr noch 50 km/h zugelassen waren.

„Aber, die Arbeit ist noch nicht zu Ende“, so Verkehrsministerin Van den Brandt: „Wir machen weiter mit der Anpassung der Infrastruktur und investieren weiter in Geschwindigkeitskontrollen. Unser Ziel bleibt, im Brüsseler Straßenverkehr keine Toten oder Schwerverletzte mehr zu haben.“ Bis Anfang Februar sollen weitere 28 feste Blitzanlagen die bisherigen 90 Radarfallen in der Brüsseler Hauptstadt-Region ergänzen.