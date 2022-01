2021 viermal mehr Erdbeben in Belgien registriert, als 2020: "In manchen Jahren ist die Erde etwas aktiver"

Jedes Jahr messen die Seismografen (Foto) der Sternenwarte in Belgien Erdbeben. Letztes Jahr waren es 31 natürliche Beben, die hierzulande registriert wurden. Doch diese wurden von der Bevölkerung allesamt nicht bis kaum wahrgenommen.

Eigentlich werden Erdbeben erst mit einer Stärke von 2 auf der Richterskala fühlbar. Die beiden stärksten Beben, die in Belgien 2021 gemessen wurden, hatten aber nur eine Stärke von jeweils 1,7 auf der Skala. Erst ab einer Stärke von 3 sind Beben wirklich fühlbar und dann können auch schon Schäden entstehen.

Die beiden stärksten Erdbeben in Belgien wurden am 20. Juni in Dampremy, eine Teilgemeinde von Charleroi und am 28. August in Baelen bei Eupen in Ostbelgien registriert. Letztes Jahr wurden viermal mehr Erdbeben in Belgien festgestellt, als 2020. „Wir haben dafür keine eindeutige Erklärung“, so der Geologe Koen Van Noten gegenüber VRT NWS: „In manchen Jahren ist die Erde etwas aktiver.“

Viele Beben in der Umgebung

Insgesamt wurden in Belgien und den angrenzenden Regionen im vergangenen Jahr 257 natürliche Erdbeben registriert - wesentlich mehr als in den beiden Jahren davor (2020, 45 Beben - 2021, 52 Beben). Vor allem im sogenannten „Rur-Graben“ wurden zahlreiche Erdbeben gemessen, wie Geologe Van Noten erklärte: „Entlang dieses Grabens ereigneten sich eine ganze Reihe von Erdbebenschwärmen. So nennt man eine Serie von kleinen Erdbeben an der gleichen Stelle.“

