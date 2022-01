2021 wurde die niedrigste Zahl an Konkursen in Belgien seit 2000 registriert

Es ist wohl so, dass zahlreiche Unternehmen in Belgien seit dem Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 nur durch die Schutzmaßnahmen von Bund, Ländern und Regionen überleben können, so Graydon.

Dabei handelt es sich z.B. um Freistellungen oder Befreiung von den Lohnnebenkosten und den Sozialabgaben, um das breitgefächerte System der Kurzarbeit oder um krisenbedingte günstige Kredite. Die meisten Konkurse wurden im vergangenen Jahr im Bereich der Bauwirtschaft registriert, doch auch in der Gastronomie und im Einzelhandel mussten zahlreiche Unternehmen Konkurs anmelden.

Graydon ist der Ansicht, dass die staatlichen oder regionalen Unterstützungen der Wirtschaft in diesen Corona- und Krisenzeiten nicht wenige faktische Konkurse vorläufig noch verhindern bzw. verbergen. Nicht wenige Firmen haben trotzdem große wirtschaftliche Probleme und so müsse man davon ausgehen, dass es mittelfristig noch zu zahlreichen Konkursen kommen werde, die jetzt noch verschleiert sind.