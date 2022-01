Die Quarantäne-Regelungen werden auch im Schulwesen in Belgien etwas gelockert

Bis jetzt wurden die Klassen bereits nach 2 Infektionen in Quarantäne geschickt. In einer ersten Phase gilt diese Regelung für die Primarschulen und für die Kindergärten. Sie tritt ab dem kommenden Montag (10. Januar) in Kraft, wenn die verlängerten Weihnachtsferien zu Ende gehen.

In den Sekundarschulen werden vorerst noch die Test- und Quarantäne-Regelungen angewendet, die am Dienstag für die Erwachsenen von den Gesundheitsministern des Landes ausgearbeitet wurden (siehe nebenstehenden Beitrag).

Demnach müssen Sekundarschulkinder, die gegen Corona geimpft sind, nach einem Hochrisikokontakt nicht mehr automatisch in Quarantäne gehen und/oder einen PCR-Test ablegen. Nicht geimpfte Schulkinder aus dem Sekundarschulbereich müssen sich nach einem Hochrisikokontakt aber für die Dauer von 7 Tagen in Quarantäne begeben. Sie müssen sich zudem auch zweimal testen lassen und zwar am 1. und am 7. Tag der Quarantäne.