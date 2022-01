Klimawandel: Flandern macht 15 Mio. € für Projekte gegen Trockenheit und Hochwasser frei

Innovative und kurzfristig laufende Projekte

Hier wurden 8 Projekte gegen den Klimawandel ausgesucht, die bereits in den kommenden Tagen und Wochen in Angriff genommen werden. Diese Projekte beschäftigen sich mit dem Testen von neuen und innovativen Techniken gegen Trockenheit und Grundwassermangel bzw. gegen Überschwemmungen nach starken Niederschlägen. Die Resultate dieser Forschungsprojekte sollen in die allgemeine entsprechende Arbeit Flanderns in Zukunft weiter genutzt werden.

In Roeselare (Westflandern) wird der Anbau von Pflanzen in Feuchtgebieten erforscht. In Bocholt-Peer (Limburg) wird untersucht, wie man Wetlands in die Landwirtschaft integrieren kann. In Damme (Westflandern) und in den Kempen (Prov. Antwerpen) testet die Antwerpener Universität (UAntwerpen) ein Messsystem, mit dem die Grundwasservorkommen genauer kartografiert werden können, damit eine genauere Leitung möglich wird. In Ledegem (Westflandern) wird eine neue Form der Klärung von Wasser ausprobiert, mit der möglichst viel Wasser gespart werden soll.