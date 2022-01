Gasexplosion in Turnhout: Ursache gefunden? Ehrenamtliche Hilfe läuft auf Hochtouren

Die Gasexplosion in Turnhout in der Provinz Antwerpen, die am Sylvestertag 4 Menschen das Leben gekostet hat, ist vermutlich auf eine schlecht ausgeführte Installation eines Gasherdes zurückzuführen. Dies ist zumindest die erste Schlussfolgerung aus den laufenden Ermittlungen. Inzwischen läuft die ehrenamtliche Hilfe für die zahlreichen Familien, die Wohnung, Hab und gut verloren haben, auf Hochtouren.