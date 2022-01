Impfgegner? Belgier steht im Verdacht, seinen deutschen Sohn entführt zu haben

Interpol fahndet international nach einem Belgier, der im Verdacht steht, seinen 10 Jahre alten Sohn, der in Deutschland bei seiner Mutter lebt und der die deutsche Staatsangehörigkeit hat, entführt zu haben. Nach einer Meldung von RTL in Deutschland sei der Junge nach einen Aufenthalt an den Weihnachtstagen bei seinem Vater in Belgien nicht mehr zurückgekehrt.