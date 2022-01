Wie Jugendliche aus dem flämischen Zelzate Gleichaltrigen aus dem Hochwasser-geschädigten Verviers helfen

Was kann man mit verlängerten Weihnachtsferien anfangen? Man kann z.B. Menschen helfen, denen es gerade nicht besonders gut geht. Das haben sich rund 40 Jugendliche aus der Umgebung von Zelzate unweit von Gent in Ostflandern gedacht und haben sich nach Verviers aufgemacht, eine der Städte im Wesertal in der Provinz Lüttich, die am schwersten von der Überschwemmungskatstrophe Mitte Juli 2021 betroffen ist.