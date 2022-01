Fünfzehn Ärzte suspendiert, weil sie sich gegen die Corona-Impfung ausgesprochen haben

Am 23. Januar 2021 hatte die belgische Ärztekammer eine deontologische Stellungnahme an alle seine Mitglieder, d. h. an alle in Belgien praktizierenden Ärzte, gerichtet. In diesem Papier hieß es unter anderem, dass die Kammer “der Verbreitung von Informationen, die nicht dem aktuellen Stand der Wissenschaft entsprechen, entschieden entgegentreten wird.”

Im vergangenen Jahr haben die auf Provinzebene organisierten Kammern Dutzende von Beschwerden im Zusammenhang mit Aussagen über Corona-Impfungen bearbeitet und 22 Verurteilungen ausgesprochen. In einigen Fällen handelte es sich um Verwarnungen oder Verweise, in fünfzehn Fällen jedoch um eine Suspendierung, d. h. ein vorübergehendes Verbot der Berufsausübung.