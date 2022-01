Minister für Gesundheit und Bildung empfehlen einen Selbsttest pro Woche bei Kindern

Nächsten Montag werden die Prüf- und Quarantänevorschriften in Belgien gelockert. Die Maßnahme wirkt sich auch auf die Teststrategie aus: PCR-Tests werden in vielen Fällen durch Selbsttests ersetzt. Die Minister für Bildung und Gesundheit empfehlen den Eltern “dringend", ihre Kinder ab Sonntag, am Vorabend der Wiedereröffnung der Schulen nach den Weihnachtsferien, einmal pro Woche zu testen.

Der belgische Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke (flämische Sozialisten, Vooruit) hat angekündigt, dass die Tests in Apotheken und Supermärkten erhältlich sein werden und dass Krankenversicherte mit einem erhöhten Freibetrag die Selbsttests weiterhin zu einem günstigeren Preis in der Apotheke kaufen können.