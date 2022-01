Nach Großbrand im Hafen von Gent: verkohlte Trümmer überall anzutreffen

Am Mittwochnachmittag war ein schwerer Brand in einem Hangar der Firma Stukwerkers im Hafen von Gent ausgebrochen. Die Flammen schlugen meterhoch aus dem Dach. Die Genter Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz und bekam das Feuer gegen 17.30 Uhr unter Kontrolle. Am Tag danach finden die Bewohner in Oostakker viele verkohlte Trümmer in den Straßen und Gärten.