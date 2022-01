Rekordzahl Abonnenten für den Zoo Antwerpen und den Tiergarten Planckendael

Der ZOO Antwerpen und der Tiergarten Planckendael (ebenfalls Provinz Antwerpen) hatten noch nie so viele Abonnenten wie im vergangenen Jahr. Sie zählen ein Fünftel mehr verkaufte Abos als 2020, und das, obwohl die Zoos wegen der Corona zwei Monate lang geschlossen bleiben mussten. Insgesamt kamen im vergangenen Jahr 1,7 Millionen Besucher in den Zoo und in den Tiergarten.