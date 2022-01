Der Citroën C3: Belgiens beliebtestes Modell im Jahr 2021

Der Citroën C3 des französischen Automobilherstellers ist mit 9.128 verkauften Einheiten das Modell mit den meisten Neuzulassungen in Belgien im letzten Jahr. Dies geht aus der am Freitag veröffentlichten Branchenbilanz des belgischen Verbands der Automobil- und Fahrradindustrie (FEBIAC) hervor. Der Volvo XC40, der in Gent vom Band läuft und vor allem beim flämischen Publikum beliebt ist, liegt mit 8.945 in Umlauf gebrachten Fahrzeugen dicht hinter dem ersten Platz. Der Mini Cooper vervollständigt das Siegertreppchen mit 6.949 Neuzulassungen.