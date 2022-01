Die Corona-Zahlen: Verdoppelung der Infektionen in einer Woche, mehr Krankenhauseinweisungen

Die Zahl der Coronainfektionen in unserem Land steigt weiterhin rasant an. Die durchschnittliche Zahl der bestätigten Infektionen ist inzwischen auf 13.815 pro Tag gestiegen. Das sind fast doppelt so viele wie vor einer Woche (+96 Prozent). Auch die Zahlen der Krankenhauseinweisungen steigen weiter an. Dies geht aus den Daten des Gesundheitsinstituts Sciensano hervor.