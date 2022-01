Eine Woche nach der Tragödie: Schweigeminute für die Opfer der Gasexplosion in Turnhout

Am vergangenen Freitag, den 31. Dezember, wurde die Boerenkrijglaan in Turnhout um 8:22 Uhr von einer lauten Explosion aufgeschreckt. Mehrere Stockwerke eines Wohnblocks stürzten durch die Explosion ein. Die ersten Ergebnisse einer Untersuchung der Explosion haben ergaben, dass diese durch eine fehlerhafte Installation eines Gasherds in einer der Wohnungen verursacht worden war.

Eine Woche nach der verheerenden Explosion hielt es die Stadtverwaltung von Turnhout für angebracht, eine Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer einzulegen. In einer am Freitagmorgen veröffentlichten Erklärung hieß es: "Unsere Stadt wurde von einer schrecklichen Tragödie heimgesucht. Wir haben vier Mitbürger verloren. Eine Reihe von Familien kann nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Unsere Stadt ist in Trauer. Die Flaggen wehen auf Halbmast".

Um 8.22 Uhr wurde eine Schweigeminute abgehalten, und die Glocken der Kirchen der Stadt wurden geläutet. An der Schweigeminute nahmen auch die Rettungskräfte teil, die nach der Explosion vom vergangenen Freitag am Unglücksort waren. Die tragischen Ereignisse vom vergangenen Freitagmorgen werden ihnen noch lange in Erinnerung bleiben.