Fast 60 Prozent aller erwachsenen Flamen haben eine Booster-Impfung erhalten

Obwohl einige Zentren bereits diese Woche damit begonnen haben, Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren zu impfen, beginnt die Kampagne offiziell erst nächste Woche. In der Zwischenzeit sind drei Viertel der Einladungen verschickt worden, so dass viele Eltern sie in den nächsten Tagen erhalten werden. Dies meldet die Agentur für Pflege und Gesundheit. In den nächsten zwei Wochen sind 70.000 Termine für diese Altersgruppe geplant, von denen 15.000 in den nächsten Tagen stattfinden werden.

Auf der Grundlage sehr vorläufiger Zahlen gab es 2.721 Ablehnungen in dieser Alterskategorie, obwohl die Agentur daraus keine allzu großen Schlussfolgerungen ziehen möchte.