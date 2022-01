Maskenpflicht für 6- bis 10-Jährige in der Schule: Staatsrat setzt Entscheidung nicht aus

Der Staatsrat, das höchste belgische Verwaltungsgericht hat die Entscheidung zum Mund-Nasen-Schutz für Grundschulkinder ab 6 Jahren nicht rückgängig gemacht. Der Konzertierungsausschuss – die belgische Bund-Länder-Konferenz - hatte vor einigen Wochen beschlossen, dass Kinder ab 6 Jahren in der Schule und auch an anderen öffentlichen Orten wie in Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln, Kinos, Bibliotheken usw. eine Maske tragen müssen.