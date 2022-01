Nach der Sturmflut: An der flämischen Küste bildeten sich bis zu 2 Meter hohe Sandklippen

Die Sturmflut vom Mittwoch hat zahlreiche Sandklippen an den Stränden der flämischen Küste geschaffen. Am Donnerstag hat die zuständige Behörde Lage und Größe der Klippen analysiert. Die höchsten von ihnen werden am heutigen Freitag beseitigt, um die Sicherheit der Spaziergänger zu gewährleisten.

"Spezialisierte Unternehmen werden ihren Urlaub unterbrechen, um dies tun zu können", erklärt Charlotte Devriendt von der flämischen Küstenagentur. "Während der Sturmsaison haben sie ohnehin Bereitschaftsdienst und können gerufen werden", betont sie. In der Zwischenzeit bittet die Behörde Spaziergänger, vorsichtig zu sein.

Für Spaziergänger war diese Sandklippen eine zusätzliche Attraktion. Obwohl es nicht ungefährlich ist auf ihnen herumzulaufen, da die Klippen einstürzen können.

Daher wurde beschlossen, am Freitagmorgen mit dem Abtragen der Sandklippen zu beginnen. Eine schwierige Arbeit, da die Klippen kilometerlang sind. Dies ist insbesondere in Knokke-Heist und Wenduine der Fall. Die Arbeiten werden wahrscheinlich bis zum Wochenende andauern.