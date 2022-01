Paar aus Mechelen wegen Verbreitung von Nacktbildern eines Nachbarn verurteilt

Das Strafgericht in Mechelen verurteilte am Freitag ein Paar zu zehn Monaten Haft auf Bewährung, weil es Nacktbilder eines Nachbarn verbreitet hatte. Die Beiden verschafften sich Zugang zur Cloud des Opfers, luden dort Fotos hoch und teilten sie anschließend über Facebook mit anderen. Der Frau wurde außerdem untersagt, mit dem Opfer in Kontakt zu treten.