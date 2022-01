Vandenbroucke: „Omikron kann in Unternehmen und Krankenhäusern große Probleme verursachen"

„Wenn in einem optimistischen Szenario nur so etwas wie eine breite Erkältungswelle über uns hereinbricht, wenn dann Hunderttausende von Menschen gleichzeitig erkältet sind, haben wir immer noch ein riesiges Problem, die Gesellschaft in Gang zu halten".

In Krankenhäusern müssen wir uns überlegen, was zu tun ist, wenn zu viel Personal gleichzeitig krank ausfällt. "Wir müssen zum Beispiel dafür sorgen, dass Aufgaben von mehr Menschen erledigt werden können, und wir müssen uns Gedanken darüber machen, wann jemand auf die Intensivstation verlegt wird und wann jemand dort wieder entlassen werden kann. Diese Art von Umorganisation muss geschehen", so der Gesundheitsminister.

Aber was ist mit der Industrie oder dem Handel? "Sie können nicht so viel tun, wenn ihre Arbeitnehmer ausfallen", räumt Vandenbroucke ein. "Aber in allen Bereichen muss man sich fragen: Wie organisieren wir uns, wenn immer mehr Menschen krank oder in Quarantäne zu Hause bleiben?"

Deshalb hat Vandenbroucke nur eine Botschaft: "Wir müssen diese Welle unbedingt bremsen."