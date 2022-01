Winterpracht im Hohen Venn: 10 cm Schnee in den Hochlagen der belgischen Ardennen

Das Wintermärchen hat viele Touristen in das Hohe Venn gelockt, ein Gebiet von außergewöhnlicher natürlicher Schönheit in Ostbelgien, dem deutschsprachigen Teil der Provinz Lüttich. Mit dem Beginn des letzten Wochenendes der Weihnachts- und Neujahrsferien werden weitere Tausende erwartet, die in die Region strömen, um den Schnee und die frische Luft zu genießen.

Die Behörden in der Umgebung von Eupen und Malmedy rechnen jedoch nicht mit einer Wiederholung des Geschehens vom letzten Jahr, als sie das Hohe Venn für Touristen sperren mussten, weil zu viele Menschen in den Schnee wollten.