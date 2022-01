Die bisher älteste Einkerbung in den limburgischen Mergelgrotten entdeckt

Die 582 Jahre alten Einkerbungen sind irgendwo in einem tiefen und dunklen Gang etwa knietief entdeckt worden. „Anno 1440“ steht in älteren Schriftzeichen dort geschrieben und diese Einkerbung ist zwischen später aufgemalten Lettern zu sehen. Das bedeutet, dass später schon jemand dort vor Ort war, doch wie wichtig für die Geschichtsschreibung der Einkerbung, war wohl seinerzeit nicht bekannt und so wurde dies wohl auch nicht weitergegeben.

Für Roger Magnée, dem Entdecker dieser Einkerbung, ist dies ein besonderes Ereignis: „So eine Entdeckung ist einmalig und das bedeutet sehr viel für mich. Jede Woche drehen wir irgendwo in der Grube eine Inspektionsrunde, um der Stabilität nachzugehen und um zu schauen, ob alles in Ordnung ist.“ Die Mergelgrotten ziehen sich durch das gesamte Mergelland in der niederländischen Provinz Südlimburg und im grenznahen flämischen Limburg.