"Explodierende Lohnkosten"? Droht Belgien wieder "der kranke Mann Europas" zu werden?

Der VBO warnt davor, dass das Leben in den kommenden Monaten für alle teurer wird, denn die Unternehmen würden ihre steigenden Unkosten für z.B. Rohstoffe und Energie, sowie die „explodierenden“ Lohn- und Arbeitskosten auf die Endverbraucher abwälzen.

Eine Umfrage des VBO, die schon im Mai 2021 bei den Unternehmern durchgeführt wurde, ergab, dass rund 45 % aller Angesprochenen vorhaben, gestiegene Kosten „in gewissen Maße“ weiter an die Verbraucher zu geben. Jetzt ist aus einer aktuellen Umfrage zum gleichen Thema ersichtlich, dass dieses Vorhaben in den meisten Fällen schon jetzt sicher ist.

Viele Probleme und Punkte würden dazu beitragen, so VBO-CEO Pieter Timmermans, z.B. die Inflation oder die steigenden Energiepreise: „Wir haben bisher nur den Beginn eines Anstiegs des Verbraucherindexes gesehen.“ Timmermans glaubt nicht wirklich an die Prognose, nach der die Inflation in der zweiten Jahreshälfte 2022 wieder zurückgehen wird: „Unser Bild der Inflation ist eher beunruhigend.“

Wettbewerbsnachteile

Zu dieser allgemeinen Unsicherheit in der Wirtschaft in Belgien tragen neben der aktuell um sich greifenden Omikron-Corona-Variante auch die „explodierenden Lohnkosten“ erheblich bei, so VBO-Chef Timmermans: „Wenn wir nichts unternehmen, dann droht Belgien wieder der kranke Mann Europas zu werden.“ Es sei zu befürchten, dass die Lohnkosten in den nächsten 2 Jahren um 7 bis 8 % steigen könnten. Das würde die internationale Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Unternehmen noch mehr schwächen, so Timmermans.

Ein Indexsprung sei nicht an der Tagesordnung, doch es brauche kreative Lösungen von Seiten der Politik und der Sozial- und Tarifpartner. Aktuell sieht das allgemeine sogenannte „interprofessionelle Tarifabkommen“ für den Zeitraum 2021-2022 Lohn- und Gehaltsanstiege von 2,85 % vor, um der Inflation entgegenzuwirken.

Doch die darin eingebaute Sicherheitsmarge von 0,5 % werde da nicht reichen, so Timmermans: „Dadurch werden die Gehälter im Vergleich zu unseren Nachbarländern viel schneller steigen. Wir erwarten, dass dieses Lohnhandicap innerhalb von 2 Jahren von 10 auf 14 % steigen wird.“