Kritische Infrastruktur und Unternehmen bereiten Notfallpläne für den Vormarsch von Omikron vor

In vielen wirtschaftlichen Bereichen und auch in der sogenannten „kritischen Infrastruktur“ (Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen, Energieversorgung, ÖPNV…) trägt man mit einem massiven Ausfall von Mitarbeitern, die wegen einer Omikron-Infizierung oder wegen Hochrisikokontakten möglicherweise in Quarantäne oder in Isolierung gehen müssen, Rechnung.

Nach Angaben von Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) sind die meisten Wirtschaftsunternehmen inzwischen vorbereitet und auch die Behörden haben Notfallpläne ausgearbeitet oder sind noch dabei. Die belgische Bahngesellschaft NMBS/SNCB lässt z.B. wissen, dass am Montag (10. Januar), wenn auch die Schulen und alle anderen Bildungsbereiche nach den verlängerten Weihnachtsferien ihren Betrieb wieder aufnehmen, alle Züge fahrplanmäßig unterwegs sein werden.

Pflege- und Gesundheitsbereich

In den Krankenhäusern setzt man z.B. bei Personalausfällen auf die Mitarbeit von Krankenpflege- und Medizinstudenten und es liegen auch Überlegungen vor, sich in einem solchen Fall auf die belgische Armee zu berufen, um die Gesundheitsversorgung garantieren zu können. Hier laufen Planungen zwischen den Krankenhausbetreibern, den Pflegenetzen und Bundesgesundheitsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Margot Cloet, die Vorsitzende des größten flämischen Pflegenetzes Zorgnet Icuro, sagte dazu, dass der medizinische Notfallplan noch vor dem nächsten Konzertierungsausschuss von Bund, Ländern und Regionen in Belgien stehen müsse. Der Höhepunkt der durch Omikron ausgelösten 5. Coronawelle werde möglicherweise in etwa 2 Wochen zu erwarten sein. Cloet fordert klare Richtlinien, die von Politik und Behörden auch ebenso klar kommuniziert werden müssten.