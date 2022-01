"Radfahren durch die Heide" mit einer Goldmedaille bei einem Design Award in den USA ausgezeichnet

„Diese Brücke hat seit ihrer Eröffnung vor einem halben Jahr schon 175.000 Radfahrer und noch mehr Wanderer angezogen. Die Brücke ist 300 Meter lang und bietet einen einmaligen Ausblick über die Heide“, so Igor Philtjens, Tourismusbeauftragter der Provinz Limburg, zu dieser Auszeichnung.

Eine internationale Jury kürte „Radfahren durch die Heide“ zum Gewinner in der Kategorie Architektur für Brücken, Bögen, Viadukte und Gleise und vergab hier die Goldmedaille. Silber ging an eine Laufbrücke im kanadischen Toronto und Bronze gewann das „Huanggang Port New Development“ in Shenzhen in China, eine Anlage in der Nähe der Verbindung zwischen dem Festland und Hongkong.