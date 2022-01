27 Zentimeter Neuschnee im Hohen Venn - Die Skipisten sind geöffnet

In der Nacht zum Sonntag hat es in den Höhenlagen in Ostbelgien weiter geschneit. Aktuell liegen hier 27 Zentimeter Schnee - 9 Zentimeter mehr als am Samstag. Das bedeutet, dass die meisten Skipisten und Langlauf-Loipen geöffnet werden. Und, der Schnee bleibt wohl die ganze Woche liegen. Schade, dass jetzt die Schule wieder anfängt…