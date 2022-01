Biathlon: Bestes Resultat bisher überhaupt - Florent Claude wird in Oberhof 9. in der Verfolgung

Claude kam mit einem Rückstand von 1:11.3 Minuten auf den Sieger Quentin Fillon Maillet ins Ziel. Die Plätze zwei und drei gingen an den Schweden Sebastian Samuelsson (+ 9.9 Sekunden) und den Norweger Tarjei Boe (+ 15.6). Rang 9 ist für Florent Claude das bisher beste Ergebnis bei einem Weltcuprennen. Vor drei Jahren war er 10. in der Verfolgung in Hochfilzen in Österreich. Im aktuellen Stand im Weltcup steht Claude, der aus Frankreich stammt, auf dem 34. Gesamtrang.

Am Sonntagnachmittag startete die belgische Biathletin Lotte Lie ihre 10 Kilometer lange Verfolgung von Position 44 aus. Sie wurde am Ende 32. mit 4:03.10 Minuten Rückstand auf die Siegerin Marthe Olsbu aus Norwegen. Lie leistete sich 2 Schießfehler und steht jetzt in der Weltrangliste auf Rang 20 mit 184 Punkten.