Corona in Belgien: Fast 25 % aller Coronatests sind positiv – Rund 17.500 Ansteckungen täglich

In Belgien steigen die Coronazahlen durch die neue Omikron-Variante weiter schneller nach oben: Deutlich mehr tägliche Ansteckungen - fast 25 % aller Coronatests pro Tag sind positiv - sorgen auch dafür, dass wieder mehr an Covid-19 erkrankte Personen ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, wie das Bundesgesundheitsministerium auf Basis von vorläufigen Informationen des staatlichen wissenschaftlichen Gesundheitsamts Sciensano am Sonntag meldet.