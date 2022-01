In Brüssel demonstrierten wieder einige Tausend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen

In den Straßen von Brüssel demonstrieren seit den Mittagsstunden am Sonntag rund 5.000 Menschen gegen die in Belgien geltenden Corona-Maßnahmen. Die Demonstration begann gegen 13 Uhr am Nordbahnhof und endete am Jubelpark. Die Polizei war deutlich präsent und viele Teilnehmer wurden präventiv kontrolliert. Die drei bisherigen Anti-Corona-Demonstrationen endeten jeweils in sinnloser Gewalt und mit Straßenkämpfen zwischen Randalierern und der Polizei. Jetzt konnten Krawalle im Keim erstickt werden. Auch in Antwerpen kamen am Sonntag einige Hundert Menschen zusammen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren.