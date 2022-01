Premier De Croo kritisiert die Anti-Corona-Demonstranten: "Einige Tausend gegen Millionen"

Belgiens Premierminister Alexander De Croo (Open VLD - Foto) sagte am Mittag in den Nachrichten unserer Kollegen des privaten flämischen Fernsehsenders VTM zu der insgesamt 4. Anti-Corona-Demonstration in Brüssel, dass jeder das Recht habe, zu demonstrieren: „Das sind einige Tausend Menschen, die eine andere Meinung haben und das ist nicht verboten. Doch demgegenüber stehen einige Millionen Menschen, die tun, was zu tun ist. Die sich impfen lassen und die sich an die Regeln halten.“