Weiterhin viele Niederländer in den belgischen Städten - Der Winterschlussverkauf profitiert davon

In der Antwerpener Einkaufsmeile Meir (Foto oben) oder in nahegelegenen Wijnegem Shopping Center war am Samstag jede Menge los, auch wenn etwas weniger Gedränge durch niederländische „Lockdown-Flüchtlinge“ in den Geschäften und Läden herrschte. Doch in den Cafés und Restaurants in der Stadt und in der gesamten Provinz Antwerpen war mehr los als üblich. Ein Vertreter des Gastronomieverbandes der Provinz sprach von durchschnittlich 50 % mehr Umsatz als während der Weihnachtsferien.

Insgesamt konnten im Zentrum von Antwerpen und in den Grenzgemeinden der Provinz zu den Niederlanden die Umsätze gesteigert werden. Für die Gastronomie und den Einzelhandel ist das natürlich eine gute Sache, können doch die Verluste der vergangenen Wochen und Monate zumindest teilweise kompensiert werden und die Lagerbestände leeren sich im Ausverkauf offenbar etwas schneller, als im Vorfeld des WSV gedacht.

Ähnlich auch in anderen Städten

Auch in anderen belgischen Städten sorgen vor allem Niederländer gerade für mehr Kundschaft in den Lokalen und den Geschäften. In Brügge war am Samstag jeder dritte Besucher ein Niederländer. Das sind doppelt so viele niederländische Tagesausflügler als während den jetzt zu Ende gehenden Weihnachtsferien registriert wurden.

Ähnliche Zahlen können auch Städte wie Brüssel oder Hasselt in Limburg sagen. Und auch in Lüttich, nur wenige Kilometer von Maastricht in der niederländischen Provinz Südlimburg entfernt, freute sich über viele Kunden aus den Nachbarländern. Dort wurden nach einem Bericht der Sonntagszeitung „7 dimanche“ am Samstag auch viele Kunden aus Deutschland bedient.

Hier hatte der Winterschlussverkauf im Stadtzentrum und in den verschiedenen Einkaufszentren einen sehr guten Samstagsumsatz. Einzelhändler sprachen von bis zu 70 % Kunden aus den benachbarten Niederlanden. Und verschiedene Gastronomen und Einzelhändler lobten, dass alle ausländischen Kunden und Gäste problemlos ihre Covid Safe Tickets vorweisen würden.