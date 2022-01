Wie erwartet: Wout van Aert holt sich seinen 5. belgischen Meistertitel im Radcross

Wout van Aert (Jumbo-Visma - Foto) hat am Sonntag in Middelkerke an der belgischen Küste seinen insgesamt 5. belgischen Meistertitel gewonnen. Van Aert fuhr der Konkurrenz bereits in der 2. Runde davon und niemand war imstande, ihn einzuholen. Laurens Sweeck wurde Zweiter und Quinten Hermans kam auf Rang 3 ins Ziel. Am Samstag holte sich Sanne Cant bei den Frauen ihren 13. Belgischen Meistertitel in Folge.