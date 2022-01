15 Jahre nach dem Verlust des Eherings, taucht dieser auf Facebook wieder auf

Völlig unerwartet fand ein Mann aus Geluwe in Westflandern seinen Ehering 15 Jahre, nachdem er ihm beim Spaziergang mit seiner Frau in Ypern vom Finger gerutscht war. In den sozialen Medien tauchte sein Ehering (Foto) am vergangenen Wochenende plötzlich wieder auf. Überglücklich holte er ihn sofort bei einer Dame in Ypern ab, "die ihn all die Jahre in einem kleinen Glas aufbewahrt hatte". Früher war der Ring zu breit gewesen, "aber jetzt passt er perfekt".