3 Millionen € zur Förderung der niederländischen Sprache in den Schulen der Brüsseler Peripherie

"Niederländisch steht in den Schulen der flämischen Peripherie Brüssels stark unter Druck. Die Problematik ähnelt der in Brüssel, aber in Brüssel erhält der niederländischsprachige Bildungsbereich seit Jahren zusätzliche finanzielle Unterstützung. Bisher wurde in den flämischen Vorstadtkommunen nichts zusätzlich getan", erläuterte Ben Weyts.

Mit diesen Mitteln könnten die Schulen beispielsweise an die Sprachförderung gekoppelte Begrüßungsgespräche organisieren. Anderssprachige, die ihre Kinder in einer niederländischsprachigen Schule anmelden, könnten sich dazu verpflichten, dass die Kinder in ihrer Freizeit auch Niederländisch sprechen.

Es könnten auch Niederländischkurse für Eltern sowie Aktivitäten, die das Erlernen der Sprache anregen, organisiert werden. Lehrer könnten auch darin geschult werden, Schüler mit geringen Niederländischkenntnissen zu unterrichten und mit Eltern zu kommunizieren, die eine andere Sprache sprechen.