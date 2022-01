Ausstellung in Antwerpen: "Leonardo Da Vinci - Künstler - Erfinder - Genie"

Noch bis zum 6. März ist in den ehemaligen Lagerhallen der Waagnatie am Rijnkaai in Antwerpen eine umfassende Ausstellung zum Leben und Werk des Universalgenies aus der Renaissance im 15. Jahrhundert, Leonardo Da Vinci (1452-1519) zu sehen. Vieles dreht sich hier um den Erfindergeist Da Vincis. Die in der Waagnatie ausgestellten Werke sind Reproduktionen.