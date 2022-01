Deutschcafé/UAntwerpen: Berliner Stadtquartiere - Unterschiede in Charakter, Geschichte und Zukunft

Vor genau 100 Jahren schuf die Gründung von Groß-Berlin die heutige kommunale Kulisse. Sie war eine entscheidende Gebietsreform und vereinte eine Vielzahl von bisher unabhängigen kleinen Städten und Landgemeinden zu einer komplexen, aber einheitlich regierten Region. Einige dieser vormals eigenständigen Kommunen waren aus dörflichen Strukturen hervorgegangen, deren Siedlungskerne im Straßenraster Berlins noch heute ablesbar sind und bis heute als wirtschaftliche und öffentliche Zentren verschiedener Stadtteile weiterleben.

Andere Wohnquartiere haben ihren Ursprung in der rasanten Stadterweiterung der Kaiserzeit am Ende des 19. Jhd. und sind Ergebnis eines rein kapitalistisch angetriebenen und wenig regulierten Immobilienmarktes. Obwohl in ihnen kurz nach ihrer Fertigstellung schlimme prekäre Lebensbedingungen und Elend herrschten, zählen einige heute zu den populärsten und teuersten Vierteln der Stadt. Der industrielle randstädtische Siedlungsbau der 70er Jahre fand in Berlin auf beiden Seiten der Mauer statt und schuf ebenfalls Quartiere unterschiedlichen Charakters, die heute Heimat von vielen hunderttausend Menschen sind.

Mit Unterstützung der Städtebauförderung versucht die Stadt, bzw. das Bundesland Berlin, die Qualitäten verschiedener Stadtteile nachhaltig zu stärken und hält trotz Segregationstendenzen weiterhin am Ziel einer sozial-gemischten Stadt fest. Für die Stadtplaner ist dies eine Herausforderung, für deren Lösungen jeder Ort andere Ideen hervorbringt. Am Beispiel von fünf Berliner Quartieren wird Frau Dipl.-Ing. Birgit Hunkenschroer dies verdeutlichen.