Flämischer Straßenkünstler gewinnt internationalen Street-Art-Wettbewerb

Nigel Leirens' "The Girl with the Windmills" wurde Ende Dezember für die Endrunde ausgewählt. Das Wandbild zeigt eine Frau schwarzafrikanischer Herkunft, die ein Kopftuch trägt und einen Vogel in der Hand hält. Das Werk wurde von der Wohltätigkeitsorganisation 11.11.11 in Zusammenarbeit mit der Stadt Lokeren und dem gemeinnützigen Verein Wallin' vzw in Auftrag gegeben.

In einem Interview mit VRT Radio 2 Ostflandern sagte der preisgekrönte Straßenkünstler, dass er in Zukunft sein Talent nutzen möchte, um die Straßen seiner neuen Heimatstadt Aalst zu verschönern.

"Ich bin in Gent geboren und aufgewachsen, aber dieser Ort hat mein Herz gestohlen. Ich hoffe, dass ich in Zukunft auch hier etwas Farbe auf die Straßen bringen kann."

