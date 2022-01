Heerenveen: Eisschnellläufer Bart Swings ist Europameister im Massenstart

Bart Swings fuhr im Massenstart ein perfektes Rennen. Er ließ die Konkurrenz aus den Niederlanden die Arbeit machen, die die Verfolgung einiger Angreifer übernahmen und zog in deren Sog mit. Kurz vor dem Ziel nutzte er den geeigneten Augenblick, schoss an den anderen Läufern vorbei und übernahm in der Schlussrunde die Führung, die er bis ins Ziel verteidigen konnte.

Swings gewann den Massenstart, seine Lieblingsdisziplin, vor dem Schweizer Livio Wenger und dem Russen Ruslan Zacharov. Damit verteidigte er seinen Europameitertitel. Swings hatte in dieser Disziplin auch schon die Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang 2018 gewonnen.

Davor hatte Swings in Heerenveen über 5.000 Meter nur knapp das Podium verpasst. Er wurde 4. in einer Zeit von 6'15"06 und auf den 1.500 Metern wurde er 6. in 1'45"83.