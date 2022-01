N-VA Vorsitzender Bart De Wever nach positivem Corona-Test in Isolation

Der N-VA-Vorsitzende und Antwerpener Bürgermeister Bart De Wever (Foto) befindet sich in Isolation. Der N-VA-Parteisprecher bestätigte dies heute gegenüber Belga. Nach den Corona-Regeln muss jemand nach einem positiven Corona-Test isoliert werden. Ob und wann De Wever positiv getestet wurde, wollte der N-VA-Sprecher nicht bestätigen. Das "gehört in die Privatsphäre", so die Reaktion.