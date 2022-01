Stromae performt seine neue Single in den Nachrichten von TF1 und enthüllt Selbstmordgedanken

Stromae geht auch wieder auf Tournee. Die Konzerte im Februar in Brüssel, Amsterdam und Paris waren sofort ausverkauft. Am 19. Juni wird er auch in der Werchter Boutique auftreten. Auch für das nächste Jahr ist eine Reihe von Konzerten geplant; er wird am 15., 16. und 17. März im Palais 12 du Heysel in Brüssel auftreten.