Tankschiff verliert 30.000 Liter Kraftstoff im Albertkanal in Beringen

Der Vorfall geschah am Sonntagabend an der Nijverheidsstraat im limburgischen Beringen, als das Tankschiff die dortige Tankstelle der Esso Group Bruno mit Kraftstoffen belieferte.

„Diese Tankstelle wird ein- oder zweimal pro Woche über den Kanal bevorratet. Während des Pumpvorgangs fuhr ein anderes Schiff mit hoher Geschwindigkeit hier vorbei, wobei ein starker Wellengang entstand. Dabei riss sich der Anschlussschlauch los und der Diesel, der gerade umgepumpt wurde, spritzte heraus“, sagte Beringens Bürgermeister Thomas Vints (CD&V) zu dem Unfall.

Dabei gerieten rund 30.000 Liter Dieselöl in den Kanal und möglicherweise auch noch das, was sich noch im Schlauch befand. „Der Binnenschiffer hat aufmerksam reagiert und mit Schläuchen im Wasser versucht, den Diesel einzukreisen“, so der Bürgermeister weiter. Die angerückte Feuerwehr der Einsatzzone Süd-West-Limburg konnte zunächst nicht viel ausrichten, da sie nicht über adäquates Material verfügt.

Am späten Abend kam der Zivilschutz zur Unfallstelle und begann damit, den Diesel um das Schiff herum abzupumpen. Die Dunkelheit machte es den Hilfskräften nicht leicht, ihre Arbeit zu verrichten, doch aufgestellte Scheinwerfer halfen ein wenig. Glücklicherweise, so Bürgermeister Vints, spielte das Wetter mit: „Es gab keinen starken Wind, wodurch sich die Flüssigkeit nicht so weit entfernen konnte.“ Für die Anwohner bestand keine Gefahr. Sie bemerkten aber wohl eine Zeit lang einen strengen Dieselgeruch.

Die Schifffahrt auf dem Albertkanal konnte unterdessen ohne Unterbrechung weiterlaufen.