Ausgrabungen am Friedhof von Brügge bringen bemalte Grabkeller aus dem 14. Jahrhundert zutage

Archäologen sind bei Ausgrabungen um den Friedhof der Liebfrauenkirche im historischen Stadtzentrum von Brügge herum im Mai und im September 2021 auf drei Grabkeller aus dem 14. Jahrhundert gestoßen. Diese Grabkeller sind zudem noch mit Malereien verziert. Die am besten erhaltene Gruft wurde am frühen Dienstagmorgen (Fotos weiter unten) in die Kirche versetzt, wo sie in Zukunft bewundert werden kann. Diese historischen und zeitgenössisch bemalten Gruften in Brügge sind einmalig in Flandern und waren die Grabstätten von seinerzeit wohlhabenden Bürgern.