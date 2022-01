Die belgische Mediahuis-Gruppe ist neuer Mehrheitsgesellschafter der Medienhaus Aachen GmbH

Die Mediahuis-Gruppe mit Sitz in Antwerpen ist bislang in Belgien, in den Niederlanden, Irland und Luxemburg aktiv und will in Europa wachsen. Bekannte Blätter der Gruppe sind „De Standaard“ in Brüssel oder „De Telegraaf“ in Amsterdam. Die AVG-Anteile übernahm das europäische Medienhaus von den Familien Ernst, Hofmann und Maas, wie es weiter hieß. Die Familien gründeten nach dem Zweiten Weltkrieg die „Aachener Zeitung“ (früher „Aachener Volkszeitung“) in Nordrhein-Westfalen.